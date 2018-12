Savona, rassegna “Musica in Comune”: concerto-aperitivo a Palazzo Sisto

Savona. Dopo il successo de Il maestro e le cantanti, la Stagione Autunno 2018 dell’Opera Giocosa di Savona prosegue domenica 9 dicembre con la rassegna “Musica in Comune”, organizzata dall’Opera Giocosa in accordo con il Comune di Savona e curata da Loris Orlando.

Alle ore 11.30 (non alle 11 come di consueto, per permettere il normale svolgimento di un matrimonio), nell’atrio del palazzo comunale è in programma il concerto aperitivo di Debora Chiantella ed Emanuele Lo Porto, impegnati in un recital per pianoforte a quattro mani, con l’esecuzione di musiche tratte dal repertorio di Brahms (16 Valzer op.39), Dvorak (Leggende op. 59), Rossini (Ouverture de Il barbiere di Siviglia), Rachmaninov (da Six Morceaux op 11: Barcarola, Scherzo e Valzer).

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Associazione Alpha e Lions Club Savona Priamar. I biglietti per il concerto (5 euro) sono in vendita presso lo stesso atrio dalle 10,15 del mattino.