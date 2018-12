“Magia Bianca”, un insolito percorso da Alassio alle bellezze naturali dell’Artico

Alassio. Dalla collaborazione con Giulia Bogliolo Bruna, etnologa, storica e scrittrice alassina, apprezzata specialista della letteratura di viaggio del Rinascimento, dei primi contatti tra gli Inuit (Eschimesi) e gli Europei e del “meraviglioso nordico”, nasce “Magia Bianca”: un percorso costruito attraverso mostre e incontri che da un’insolita Alassio ricoperta da un manto innevato, ci porta alla scoperta delle bellezze naturali dell’Artico, Eden minacciato dal cambiamento climatico, e dei suoi abitanti, gli Inuit depositari di una millenaria filosofia naturale che si fonda sull’equilibrio ed il rispetto dell’ambiente. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Alassio e si avvale del sostegno dell’Associazione Vecchia Alassio.

“Di fronte all’edonismo suicida di una società in crisi di valori che oscilla tra consumismo compulsivo e nostalgia dell’Età dell’Oro- spiega la stessa Giulia Bogliolo Bruna – la mostra è un manifesto in favore di una ‘ecologia integrale’ nell’accezione di Papa Francesco”. Si parte quindi con le immagini di Alassio innevata di Renato Bellia per poi compiere un viaggio dagli anni Cinquanta del XX secolo ad oggi, attraverso gli oltre quaranta clichés originali che sono stati scattati nel corso di spedizioni scientifiche condotte dall’etnologo ed esploratore francese Jean Malaurie, Ambasciatore di BV per le questioni artiche all’UNESCO, dal fotoreporter e critico d’arte Matteo Smolizza, del fotoreporter Doug Alan, dalla antropologa Giulia Bogliolo Bruna (Centre d’Etudes Arctiques, EHESS/CNRS, Paris), dal prof. Peter Wadhams dell’Università di Cambridge, già direttore dello Scott Polar Institute, dalla dott.ssa Maria Pia Casarini Wadhams, già direttrice dell’Istituto Polare “Silvio Zavatti” di Fermo.

L’inaugurazione della mostra da parte delle Autorità cittadine si svolgerà il 27 dicembre alle 16h30 e sarà seguita dalla conferenza dell’etnostorica Giulia Bogliolo Bruna sul tema Imaq, il mare, Sila, l’aria, Nuna, la terra, Ujaraq, la pietra : «tutto è carezza di Dio» … e dall’incontro- scambio con il pubblico del fotoreporter e critico d’arte Matteo Smolizza sulla sua esperienza nell’Artico. Il giornalista e scrittore Daniele La Corte modererà l’incontro mentre il Direttore del Teatro di Alassio Giorgio Caprile e il tenore Andrea Elena, presidente dell’AVA, saranno i protagonisti rispettivamente delle letture di brani e poesie inuit e dell’intrattenimento musicale.

Spettacolo nello spettacolo la pittura estemporanea sul Grande Nord della talentuosa pittrice russa Elena Buzhurina, dialogherà con gli acquarelli di raffinata eleganza dell’architetta alassina Simona Zanardini. In chiusura rinfresco offerto dal consorzio Macramé Dire Fare Mangiare.

IN BREVE

Mostra fotografica: Magia bianca: dalla Baia del Sole all’ Ultima Thule a cura di Giulia Bogliolo Bruna dal 27 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 alla Sala Carletti, Via XX Settembre 7. Orario: tutti i giorni, la mattina dalle 10 alle 12 – il pomeriggio dalle 16 alle 19. Inaugurazione della mostra fotografica Magia bianca: dalla Baia del Sole all’ Ultima Thule il 27 dicembre alle 16h30.