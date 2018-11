Regate in Liguria nel fine settimana

di Claudio Almanzi – Varazze / Imperia. Programma ricco di appuntamenti per gli appassionati della vela. Nel fine settimana infatti da Sanremo a Lerici saranno numerose le regate previste in Primazona per un gran numero di classi veliche dalle grandi imbarcazioni (Irc e Ior) fino ai Laser.

A Varazze domani e domenica si disputeranno le regate della seconda e terza giornata della prima manche 44 Autumn del Campionato Invernale del Ponente per ORC, IRC, Gran Crociera, Libera e monotipi. La manifestazione è organizzata da Varazze CN, Circolo Nautico Celle, Lega Navale Italiana sezione di Savona e Lega Navale Italiana sezione di Genova Sestri.

A Sanremo nel fine sttimana sono in programma la prima e la seconda giornata di Autunno in regata, che rappresenta la seconda tappa del Campionato InvernaleWest Liguria. La competizione, che è riservata alle classi ORC, IRC e Gran Crociera, è organizzata dallo Yacht Club Sanremo.

Ad Imperia sabato e domenica si svolgerà una importante manifestazione riservata alla classe Dragoni. Si tratta del Partnership Trophy; ad organizzare l’evento è lo Yachting Club di Porto Maurizio.

A Genova domenica in gara o 420 ed i Laser. Si disputeranno due importanti appuntamenti velici: i Trofei Pizzorno (riservato ai 420) e Porta (per i Laser), organizzati dalla Unione Sportiva Quarto.

A Sori e Recco, sabato e domenica è previsto il Trofeo Maurizio Salvi, gara valida per il Campionato Interzonale per la classe Fireball. Ad organizzare l’evento, che si svolgerà nel tratto di mare antistante Recco, sono il CV Sori ed il CA Vela e Motore.

A Lerici sarà invece impegnata la flotta Meteor. In gara le piccole imbarcazioni monotipo, disegnate cinquant’anni or sono dall’ architetto Van De Stadt, che sono oggi una delle più diffuse barche del Tirreno. In programma la quinta e sesta giornata delle Regate di Autunno Meteor, organizzate da CV Erix, SV La Spezia e CV La Spezia.