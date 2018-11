La violenza assistita: bambini e ragazzi testimoni di violenza domestica

Genova. La violenza assistita – che si verifica quando bambini e ragazzi sono testimoni di violenza domestica, in particolare sulle donne – rappresenta una tra le forme di maltrattamento più diffuse nel nostro Paese ma è un fenomeno sociale relativamente poco conosciuto e riconosciuto.

Per portare questo tema all’attenzione dei professionisti e degli operatori che lavorano nel settore sociale e sanitario, Regione Liguria, ANCI Liguria e Istituto Giannina Gaslini promuovono il convegno “Non ne posso più: Violenza assistita – Conoscere e rafforzare la rete dei Servizi nel contrasto alla violenza familiare”, domani, venerdì 16 novembre 2018 a partire dalle ore 9.00 presso la Sala Piramide dell’Agenzie delle Entrate, in Via Fiume 2 a Genova.

Alle ore 9.00 porteranno i saluti istituzionali Sonia Viale, Vice Presidente e Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Paolo Petralia, Direttore Generale dell’Istituto Giannina Gaslini, e Luigi Bottaro, direttore generale della ASL3 Genovese e presidente di Federsanità Anci Liguria.