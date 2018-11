Liguria, un Disegno di legge contro il degrado urbano e rurale

Regione Liguria. Questa mattina la IV Commissione (Ambiente Territorio) ha approvato a maggioranza il disegno di legge Disegno di legge 211: Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo.

Il presidente Giovanni De Paoli (Lega Nord Liguria-Salvini) esprime apprezzamento per il voto positivo al provvedimento, che sarà iscritto all’ordine del giorno di una delle prossime sedute del Consiglio regionale. «Questo disegno di legge – dichiara De Paoli – colma un vuoto normativo che riguarda alcuni interventi mirati nel contesto urbano e nel contesto rurale del nostro territorio, promuovendo il recupero di aree metropolitane degradate e di terreni o borghi di campagna abbandonati. Tutto questo – specifica – avverrà, ovviamente, nel pieno rispetto dei vincoli paesistici regionali».

Il presidente della Commissione indica, nel dettaglio, la sfera di intervento del disegno di legge: «Nelle nostre città esistono molte situazioni di degrado ambientale, strutturale e di mancato adeguamento alle nuove misure di risparmio energetico mentre nelle campagne il progressivo abbandono delle attività agricole allenta il presidio sul territorio e provoca non solo lo sviluppo incontrollato delle aree boschive, ma anche situazioni di pericolo da un punto di vista idrogeologico». De Paoli sottolinea, infine, il ruolo strategico che il disegno di legge attribuisce ai Comuni, che sono direttamente coinvolti nella gestione dell’iter relativo agli interventi: «Le amministrazioni locali sono più vicine alle esigenze del territorio e possono, dunque, intercettare meglio e con più rapidità le richieste di recupero edilizio e ambientale».

La commissione congiunta ha approvato un emendamento, presentato dallo stesso De Paoli, che estende il recupero edilizio di edifici connessi al fondo agricolo per la residenza dell’imprenditore agricolo a titolo principale anche per la residenza di soggetti i quali, in regime di convenzione con il Comune, devono comunque assicurare gli obbiettivi di recupero agricolo.