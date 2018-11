Danni maltempo, sopralluogo di De Vincenzi e Lunardon nel ponente ligure

Albenga / Genova. Il vicepresidente del Consiglio regionale Luigi De Vincenzi e il capogruppo del Pd in Regione Liguria Giovanni Lunardon domani mattina (martedì 6 novembre 2018) organizzano il primo di una serie di sopralluoghi nei Comuni del ponente ligure, colpiti dal maltempo.

L’appuntamento di domani riguarda Albenga, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Bergeggi, Spotorno e Finale Ligure. Il sopralluogo parte intorno alle 10 e si concluderà nel pomeriggio.

Nel corso della giornata De Vincenzi e Lunardon visiteranno le strutture turistiche e, in particolar modo, gli stabilimenti balneari fortemente danneggiati dalle mareggiate, «ma il maltempo della scorsa settimana che ha messo in ginocchio molti Comuni savonesi non ha distrutto solo molte strutture ricettive in un territorio in cui il turismo rappresenta una voce economica importante, ha danneggiato gravemente anche strade e collegamenti. Una situazione di forte allarme che mette a rischio l’incolumità e la salute dei cittadini di questa parte di Liguria, visto che in certi casi non è facile raggiungere i presidi sanitari o di primo soccorso.»

I due consiglieri regionali del Partito Democratico raccoglieranno le istanze degli abitanti e dei lavoratori e le porteranno all’attenzione del Consiglio ligure e dei parlamentari del Pd.