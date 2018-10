Maltempo, nessuna criticità a Marina di Loano

Loano. Nonostante ieri la Liguria e la provincia di Savona siano state colpite da una violentissima ondata di maltempo, all’interno del bacino di Marina di Loano non si sono registrate criticità di alcun tipo. L’imponente diga foranea che protegge il porto turistico loanese è riuscita a far fronte alla forza delle onde, alte fino a sette metri, che dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la notte scorsa si sono abbattute sul litorale loanese e, più in generale, di tutto il ponente savonese.

Nonostante le proibitive condizioni meteomarine, dunque, le imbarcazioni ospitate all’interno di Marina di Loano, dunque, non hanno subito alcuna conseguenza. Purtroppo non tutte le altre marine liguri sono state altrettanto fortunate. In alcuni casi, infatti, il maltempo ha devastato gravemente sia le strutture portuali che le imbarcazioni in esse ricoverate. Marina di Loano “manifesta grande vicinanza e viva solidarietà nei confronti delle marine che sono state danneggiate dal maltempo e, a sostegno sia dei diportisti che degli operatori del mondo marinaro della nostra regione, il porto turistico loanese è pronto a offrire ospitalità gratuita (fino a fine emergenza) a chiunque sia stato vittima dell’ondata di maltempo”. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Marina di Loano su Lungomare Nazario Sauro 12/1 o contattando il numero +39 019 675445 o inviando una mail a info@marinadiloano.it.