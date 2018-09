Torna il Löa Basket Master Over 40

Loano. Da venerdì 14 a domenica 16 settembre a Loano si svolgerà l’edizione 2018 del Löa Basket Master Over 40, torneo di pallacanestro over 40 organizzato dalla Polisportiva Finale Basket con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il torneo, anche detto “del Gemellaggio” perché nato per festeggiare il gemellaggio con la città di Francheville, si disputerà presso il PalaGuzzetti di via Foscolo e presso il PalaGarassini di località Fei.

La manifestazione, giunta quest’anno alla 14^ edizione, vedrà coinvolte otto squadre maschili divise in due gironi da quattro team ognuno. Calcheranno i parquet dei due palazzetti loanesi la Nazionale Italiana Over 40 (Campione del Mondo Fimba 2017 e argento agli europei Fimba 2018), Bergamo Basket Over, Torino Over 40, Santa Maria Assunta Rapallo, Milano 3 Over, Selezione Over Savona, Ginese Loano Over, Brà Savigliano Over.

Gli incontri avranno venerdì 14 settembre al PalaGuzzetti e al PalaGarassini, per poi proseguire sabato e domenica unicamente al palazzetto dello sport di località Fei. Al termine dei match si svolgerà la premiazione nell’arena estiva Giardino del Principe.