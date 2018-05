Stile Artigiano 2018, le novità della decima edizione

Sarà uno Stile Artigiano “inedito”, particolarmente ricco di novità e new entry, quello pronto a festeggiare i 10 anni dalla prima edizione. Il protagonista della kermesse del 18, 19 e 20 maggio è sempre il territorio della Liguria, con i suoi prodotti e le sue eccellenze. A partire da quelle provenienti dal parco dell’Antola e dal parco del Beigua, ospiti per la prima volta alla manifestazione, con due spazi dedicati all’interno di altrettanti stand in piazza de Ferrari a Genova. I due parchi porteranno non solo le eccellenze gastronomiche tradizionali, che sarà possibile degustare e acquistare, ma anche un altro prodotto tipico, il legno, che sarà lavorato sul posto.

Un’altra novità corre su due ruote: si tratta della bicicletta di Pedemonte Bike, piccola impresa artigiana di Mele (Ge) che darà il proprio contributo a Stile Artigiano sia con un bici tour, sia con un laboratorio in piazza. Venerdì 18 e domenica 20 maggio sarà possibile provare gratuitamente le migliori biciclette artigiane dell’azienda in un percorso che si snoderà tra de Ferrari e il Porto Antico, sede, tra l’altro, della manifestazione “gemellata” Stelle nello Sport. A de Ferrari Sergio Pedemonte mostrerà invece le fasi di lavorazione del tubo di carbonio con cui viene realizzata la sua moderna bicicletta.

Lo spazio si trova in un più ampio stand dedicato all’automotive: qui è ospitata anche la rete di imprese Evolgo, che partecipa con una serie di attività, da “Un giorno da artigiano” dedicato al mestiere del carrozziere, alla formazione per i giovani.

Inoltre, il territorio ligure e le sue eccellenze di stile saranno ricordate anche in uno speciale annullo filatelico che Poste Italiane realizza proprio in occasione della decima edizione di Stile Artigiano: l’annullo sarà impresso su cartoline di Camogli e Boccadasse della prestigiosa collezione “Liguria is fashion”. Si tratta di particolari cartoline profumate, 100% made in Liguria: dalla stampa alla fotografia, dalla location alla modella, fino ai gioielli, abiti e accessori indossati, così come il trucco e l’acconciatura. Tutto è ligure: anche il profumo stesso della cartolina è realizzato da una piccola impresa artigiana della regione.

«Ogni anno la manifestazione è sempre più grande – commenta Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria – E quest’anno, in occasione dell’importante traguardo delle dieci edizioni, Stile Artigiano è ancora più ricco di novità che abbracciano svariati settori produttivi. A fianco delle new entry, non mancherà però la tradizione di “Un giorno da artigiano”, sempre apprezzata da chi vuole vivere in prima persona un’esperienza di lavorazione artigiana».

Proprio oggi, lunedì 14 maggio, prende il via “Una settimana da artigiano”, con 20 botteghe aperte nel centro storico di Genova: iscrizioni su http://www.confartigianatoliguria.it/node/6324. Tutte le attività sono gratuite.

Stile Artigiano è organizzato da Confartigianato, con il contributo di Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale per l’Artigianato, e della Camera di commercio di Genova e con il patrocinio del Comune di Genova.