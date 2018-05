Alassio. Test per i giovani talenti del progetto eccellenze per la campagna di comunicazione enogastronomica di Spiagge didattiche 2018. Per la cucina ligure sotto l’ombrellone l’Istituto Alberghiero della “Città del Muretto’’ schiera gli alunni che hanno raggiunto e superato la media del sette in qualità di promoter di prodotti ed aziende del made in Liguria.

Il progetto rientra nel piano di miglioramento d’istituto e s’inserisce nelle azioni rivolte alla valorizzazione di prodotti DOP e IGP e in generale delle eccellenze enogastronomiche liguri.

L’edizione 2018 di Spiaggie didattiche, svolta in collaborazione con Confagricoltura Liguria e le sue aziende, toccherà tutte le province della nostra Regione a partire dal prossimo Sabato 19 maggio nello stabilimento balneare Bagni Germana ad Arma di Taggia.

In quest’ occasione saranno promosse le ricette con I fiori eduli del Progetto ANTEA, Interreg ALCOTRA, in collaborazione con l’Ordine Gastronomico della Lavanda della Riviera Ligure.

Per questo evento saranno ai fornelli, sotto la guida dello chef Loris Dolzan, gli alunni del biennio enogastronomico Stefano Marino, Jacopo Fischietti, Francesco Brando, Sofia Portomauro, Francesca Turri, Aurora Bianco, Erinda Sfinjari e Martina Enrico, coordinati dai maturandi Matteo Cacciò, Daniel Bonanato e Lorenzo Siffredi .

In preparazione delle performace estive, hanno preso avvio le attività formative con le ricette a base di fiori eduli prodotti nell’azienda dell’Istituto Agrario D. Aicardi di Albenga, curate dal tecnico di laboratorio Aurelio Pepe.

I giovani talenti hanno realizzato un menu completo composto da: delizia alla panna con sciroppo di vermentino ai fiori eduli, focaccia di recco scomposta, filetto di maialino da latte al lardo, cheese cake ai fiori eduli e gelatina al vermentino Zangani e fiori eduli.

Il progetto eccellenze è coordinato dal team di docenti: Antonella Annitto, Maria Elisabetta Corradi, Stefania Trifilio, Monica Barbera, Franco Laureri e dai tecnici Aurelio Pepe e Luigi Natale.