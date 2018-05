Alessandro Piana eletto presidente della Federazione regionale AICCRE

Ieri pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana è stato eletto presidente della Federazione regionale AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa).

Il vicepresidente Giovanni Boitano ha presieduto la seduta in cui, per acclamazione, Piana è stato eletto presidente dalla Giunta e dal Consiglio direttivo dell’Associazione.

«È importante conoscere a fondo gli strumenti legislativi europei – dichiara il presidente Piana – per poter intercettare le risorse necessarie al nostro territorio. In questi ultimi anni, proprio grazie alle nuove competenze acquisite, la Liguria è riuscita ad utilizzare in pieno i fondi messi a disposizione a livello comunitario, assumendo un ruolo di primo piano nella distribuzione delle risorse. Dobbiamo dunque proseguire lungo questo percorso, anche attraverso scambi di esperienze che, senza rinnegare la nostra identità, permettono di accrescere la consapevolezza di questa dimensione sovranazionale in cui le Regioni rappresentano un punto di riferimento fondamentale per gli enti locali».

Iniziative AICCRE 2018

La responsabile della segretaria regionale Desi Slivar ha illustrato al neo presidente le iniziative assunte nel 2018 fra cui il Master di Europrogettazione, che si svolgerà a Roma fra il 14 e il 18 maggio prossimo, a cui parteciperanno venti amministratori locali per acquisire le conoscenze indispensabili per elaborare progetti comunitari.

AICCRE, inoltre, è impegnata in una campagna regionale per invitare i Comuni liguri a sottoscrivere la Carta europea per la parità e uguaglianza degli uomini e delle donne nella vita locale, che rappresenta un punto di partenza all’interno delle singole amministrazioni per individuare strategie concrete con cui abbattere le differenze di genere e ridurre i conflitti.

Sempre AICCRE ha organizzato dal 13 al 15 giugno, a Varese Ligure, uno stage per 24 studenti dedicato alla storia delle istituzioni europee.

Cos’è AICCRE

AICCRE è articolata in federazioni regionali, riunisce le Regioni, i Comuni e le rappresentanze elettive degli Enti locali. Obbiettivo dell’Associazione è la costruzione di una federazione europea basata sul riconoscimento delle autonomie locali e regionali organizzate in rete.

La federazione ligure, che ha sede a Genova, presso il Consiglio regionale della Liguria, collabora con tutti gli organismi a vocazione europea per diffondere i progetti europei e l’approfondimento sulle tematiche politiche comunitarie.