Liguria, attuazione della misura europea dell’agricoltura sociale

Sergio Rossetti (Pd) ha presentato oggi in Consiglio regionale un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Valter Ferrando e Giovanni Barbagallo, sulla misura del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 relativa all’agricoltura sociale, rivolta a gruppi di cooperazione costituiti da aziende agricole, Comuni, Servizi Sociali e soggetti che operano in ambito sanitario o agricolo per fornire servizi sociali o assistenziali. Rossetti ha ricordato la nota congiunta di ANCI e Regione, inviata a sindaci e asl, che illustra i contenuti della misura e la fase preliminare con una campagna specifica e incontri con gli enti locali interessati al bando. Il consigliere ha chiesto le azioni e i tempi per attuare quanto anticipato nella nota e quanti e quali Comuni hanno manifestato interesse.

L’assessore all’agricoltura Stefano Mai ha sottolineato la necessità di governare questa misura con una strategia operativa stabilendo regole, controlli e dando la massima informazione possibile per agevolare l’accesso ai fondi e raggiungere gli scopi previsti. Mai ha illustrato le varie fasi del coinvolgimento di ANCI, partito alla fine del 2017, e ha annunciato che 40 Comuni e tutte le asl hanno presentato una manifestazione di interesse sulla misura. Secondo l’assessore, terminata questa fase propedeutica, i bandi potrebbero partire a settembre o ottobre.