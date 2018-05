Il presidente del Consiglio regionale al Debate Day Liguria

Domani, giovedì 3 maggio, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana parteciperà al Debate Day Liguria, organizzato a Palazzo Ducale, a Genova.

Al torneo regionale partecipano gli studenti di 10 istituti superiori della Liguria organizzati in squadre: la gara prevede un dibattito su tre temi diversi in cui i ragazzi, attraverso il sorteggio su chi dovrà sostenere la tesi pro o contro, potrebbero, dunque, essere chiamati a difendere opinioni diverse dalle proprie.

La squadra vincitrice parteciperà alle Olimpiadi nazionali, che si svolgeranno a Roma l’anno prossimo.

ll Debate, nato in Gran Bretagna e adottato in Italia alcuni anni fa, è una disciplina che educa lo studente ad una forma di flessibilità mentale e di apertura alle visioni altrui in modo da imparare a gestire correttamente un dibattito. Il Presidente Piana saluterà i concorrenti portando il saluto dell’Assemblea legislativa della Liguria.