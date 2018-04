Incontro tra il consigliere regionale Melis (M5S) e il prefetto di Savona Cananà

Questa mattina il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria, Andrea Melis, ha incontrato Antonio Cananà, neo prefetto della Provincia di Savona. Una chiacchierata informale di circa un’ora per conoscersi e confrontarsi su tutti i principali temi d’attualità che interessano la provincia savonese, con un occhio particolare alle battaglie portate avanti in questi mesi dal MoVimento 5 Stelle in Regione e sul territorio.

“È stato un incontro proficuo che ci ha permesso di mettere a fuoco alcune delle criticità più urgenti da affrontare, dalla viabilità alle infrastrutture, dai trasporti allo sviluppo economico, al lavoro – spiega Melis – Abbiamo toccato nello specifico le crisi occupazionali e ambientali di Tirreno Power e Italiana Coke, ma anche la questione velox e la distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio. Un’attenzione particolare ha avuto il tema della microcriminalità, che interessa soprattutto l’albenganese e l’estremo Ponente.”

“Come consigliere regionale, mi sono messo a disposizione per avviare un confronto costruttivo con la prefettura e con tutti i soggetti interessati, convinto che solo lavorando insieme e facendo rete si possano vincere le tante sfide con cui la nostra provincia si ritrova a fare i conti.”