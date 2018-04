Operatori turistici: al via il corso di formazione Marketing e comunicazione digitale

Un corso on line per imparare i segreti del marketing turistico. Appena partito, si rivolge a tutti gli operatori del settore interessati a migliorare le proprie competenze sui temi della comunicazione digitale e del marketing. L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto Sistina (Sistema integrato per il turismo innovativo nell’alto Mediterraneo), coordinato in qualità di capofila da Blue Hub, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il percorso formativo si divide in 9 moduli che approfondiscono i seguenti argomenti: l’importanza dell’accoglienza, i principi fondamentali della comunicazione interpersonale, i comportamenti da privilegiare, mantenere la propria autenticità, conoscere la clientela, la comunicazione come strumento di accoglienza, segnaletica. In programma anche lezioni di francese e inglese nonché due lezioni di livello avanzato tenute dall’esperto di strategie turistiche Jean-Pierre Lozato-Giotart.

Considerando che il corso è in modalità e-learnig (attivabile da pc, smartphone e tablet) gli interessati hanno ancora la possibilità di iscriversi compilando il seguente form on line https://webquest.fr/?m=47428_projet-sistina-inscription-a-la-formation.

Questa attività formativa è finanziata completamente dal progetto Sistina nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014/2020.