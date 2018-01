Energia, Melis (M5S): “dati su classi e consumi accessibili online”

Regione Liguria. Oggi in Commissione IV, durante l’approvazione del Regolamento Energia, è stata accolta la proposta del MoVimento 5 Stelle che la Regione renda disponibili a tutti, in rete, i dati aggregati delle classificazione energetiche.

“Un risultato importante – commenta Andrea Melis, consigliere regionale del M5S – che va nella direzione già tracciata dall’Ordine del giorno in merito alla discussione della legge 22/2007, con cui abbiamo promosso la pubblicazione on line dei consumi energetici, nel rispetto dei principi di trasparenza al centro del programma del MoVimento 5 Stelle”.

“Sia per quanto riguarda le classi e i consumi, le nostre proposte di divulgazione dei dati restano nell’ambito del rispetto della privacy. La giornata di oggi segna un passo avanti sulla strada della creazione di banche dati pubbliche, per garantire un approccio informato alla materia sia per quanto riguarda i cittadini che gli investitori” conclude Melis.