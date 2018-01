Elezioni, Vazio (Pd): “Onore essere capolista, sfida di grande responsabilità”

Tra i nomi confermati oggi dal Partito democratico e che saranno in lista in Liguria alle prossime elezioni parlamentari del 4 marzo, presente in prima fila anche l’ingauno Franco Vazio.

“È un onore essere stato chiamato a rappresentare come capolista il PD nel collegio proporzionale di ponente della Liguria; una candidatura di prestigio che è carica di grandi responsabilità” è stato il commento “a caldo” di Franco Vazio.

“Il PD si presenterà alle prossime elezioni in Liguria con liste fortissime e con candidati competenti e fortemente radicati nel territorio. Sarà una sfida che combatteremo senza risparmiarci, spiegando alle famiglie e alle imprese i risultati eccellenti ottenuti in questa Legislatura, ma soprattutto il grande lavoro che vogliamo completare per rafforzare la crescita economica del Paese, per costruire nuove ed ulteriori opportunità di lavoro per i giovani e per disegnare un futuro per l’Italia fatto di eccellenze dove tutti possano farne parte”.

“Per i prossimi 5 anni saremo ancora sul territorio e per il territorio perché ne conosciamo le potenzialità e le crisi che sta vivendo e perché non vogliamo abbandonare nessuno alle proprie difficoltà”, conclude Franco Vazio.