Elezioni, Pd savonese: “ottimi candidati, competenti e rappresentativi”

La segreteria provinciale del Pd esprime “soddisfazione sia per la ricandidatura in Parlamento dei suoi deputati uscenti Franco Vazio (capolista nel plurinominale della Camera) e Anna Giacobbe (seconda nel plurinominale del Senato), sia per le nuove candidature di Gianluigi Granero nel collegio uninominale della Camera e di Luigi De Vincenzi in quello del Senato”, nomi ufficializzati oggi per la Liguria dalla segreteria nazionale del Partito democratico.

“Si tratta di quattro figure molto competenti, rappresentative del territorio e potremmo dire complementari, in grado di parlare a vasti settori della società e di ampliare il consenso al nostro partito e alla coalizione per competere al meglio nella difficile sfida elettorale”, commenta Giacomo Vigliercio, segretario provinciale Pd.

“Come segreteria provinciale e il Pd savonese tutto, il nostro impegno per la loro elezione sarà massimo. Con questa squadra, con questi candidati, iniziamo ora una campagna elettorale con spinta e vigore, con l’obiettivo di vincere, perché il Pd può farcela”.